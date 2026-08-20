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Rampur Bushahar News: एनसीसी के लिए आनी कॉलेज के 30 छात्रों का हुआ चयन

Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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आनी (कुल्लू)।
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आठवीं हिमाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन रामपुर के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय आनी में प्रथम वर्ष की पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस बार आनी महाविद्यालय से 30 छात्रों को एनसीसी में भर्ती होने का मौका मिला है। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए बटालियन से सूबेदार गुरजीत सिंह और हवलदार कुलदीप आए थे। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट अशोक भारद्वाज ने बताया कि इस बार भी प्रथम वर्ष के छात्रों में खासा उत्साह दिखा और भारी संख्या में छात्र पंजीकरण प्रक्रिया में आए थे लेकिन 30 सीटें होने के कारण 30 छात्रों को भर्ती किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. दायक राम ठाकुर ने कहा कि आनी महाविद्यालय हर साल अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। कैडेट्स एनसीसी के माध्यम से अग्निवीर, वन विभाग के साथ-साथ विभिन्न विभागों में चयनित हो रहे हैं।
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