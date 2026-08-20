Rampur Bushahar News: कर्मचारियों ने ली राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की शपथ
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:54 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:54 PM IST
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रामपुर बुशहर।
सद्भावना दिवस पर वीरवार को तहसील कार्यालय रामपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार रामपुर योगेश कुमार ने दोनों कार्यालयों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की शपथ दिलाई। शपथ के दौरान कर्मचारियों ने सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के प्रति सद्भाव एवं भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर नायब तहसीलदार रामपुर सुरेश कुमार, रविंद्र पाल शर्मा, अंकित कुमार, रविंद्र कुमार, शिव कुमार, अंजलि, दीपिका, मधु कपाटिया, देश रत्न, रजनीश, ओम प्रकाश नेगी, हेमंत, दीप राम, देवेंद्र कुमार, दुंदर सिंह नेगी और रीता सहित अन्य मौजूद रहे।
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सद्भावना दिवस पर वीरवार को तहसील कार्यालय रामपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार रामपुर योगेश कुमार ने दोनों कार्यालयों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की शपथ दिलाई। शपथ के दौरान कर्मचारियों ने सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के प्रति सद्भाव एवं भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर नायब तहसीलदार रामपुर सुरेश कुमार, रविंद्र पाल शर्मा, अंकित कुमार, रविंद्र कुमार, शिव कुमार, अंजलि, दीपिका, मधु कपाटिया, देश रत्न, रजनीश, ओम प्रकाश नेगी, हेमंत, दीप राम, देवेंद्र कुमार, दुंदर सिंह नेगी और रीता सहित अन्य मौजूद रहे।