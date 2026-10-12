Rampur Bushahar News: वॉलीबाल में मंडी को हराकर सोनू ब्रदर्स भोलाड़ बना विजेता

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. मुख्यातिथि ने विजेता टीम को 31 हजार रुपये और ट्रॉफी से नवाजा

संवाद न्यूज एजेंसी

ननखड़ी (रामपुर बुशहर)। ननखड़ी के सदाबहार स्टेडियम में पाइन व्यू स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सोनू ब्रदर्स भोलाड़ की टीम ने विजेता का खिताब हासिल किया है। प्रतियोगिता में दूरदराज से पहुंची 28 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला सोनू ब्रदर्स भोलाड़ और मंडी के मध्य हुआ, जिसमें भोलाड़ टीम ने मंडी को 2-1 से पटकनी देकर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में पूर्व प्रधान कुंगलबाल्टी राजेंद्र चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने प्रतियोगिता की विजेता टीम को 31 हजार रुपये व ट्रॉफी और उपविजेता टीम को 15 हजार रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया। क्लब अध्यक्ष पंकज नेगी सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। क्लब का उद्देश्य क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने के लिए मंच उपलब्ध करवाना रहा। इस मौके पर सतीश चौहान, आशीष खूंद, अक्षित खूंद और साहिल नेगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।