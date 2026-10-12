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Rampur Bushahar News: मेधावी किए जाएंगे सम्मानित

Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
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रामपुर बुशहर। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल रामपुर में 25 अक्तूबर को वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और वर्षभर की उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपनी कला और प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। समारोह में विद्यार्थी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। मुख्य अतिथि विभिन्न गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष आनंद ने कहा कि 25 को रामपुर कॉलेज परिसर में स्कूल का वार्षिक समारोह मनाया जाएगा। उन्होंने सभी को समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना और उनके लिए यादगार पल संजोना है।
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