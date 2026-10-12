Rampur Bushahar News: गोपाल सिंह को सौंपी बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन के प्रधान की कमान

बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन रामपुर के चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव में गोपाल सिंह ने प्रधान पद पर जीत हासिल की, जबकि कालीचरण महासचिव निर्वाचित हुए। यूनियन की शेष कार्यकारिणी का चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुका था। यूनियन के कुल 70 सदस्यों में से 59 ने मतदान किया। प्रधान पद के लिए गोपाल सिंह और ओम प्रकाश के बीच मुकाबला हुआ। इसमें गोपाल सिंह को 32, जबकि ओम प्रकाश को 23 मत मिले। चार मत अवैध घोषित किए गए। इस तरह गोपाल सिंह ने नौ मतों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं, महासचिव पद के लिए कालीचरण और मस्त राम आमने-सामने थे। कालीचरण को 32, जबकि मस्त राम को 23 मत मिले। इस पद पर दो मत अवैध घोषित किए गए। कालीचरण ने भी नौ मतों के अंतर से जीत हासिल की। सोमवार सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खनेरी स्थित यूनियन कार्यालय में मतदान हुआ। अधिकृत चुनाव अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया पूरी करवाई। मतदान समाप्त होने के बाद शाम करीब चार बजे परिणाम घोषित किए गए।यूनियन की कार्यकारिणी के चार पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। इनमें विश्वनाथ को अध्यक्ष, अरुण रस्तोगी को उपप्रधान, विजय जोशी को सहसचिव और रविंद्र कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। इन पदों के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था।