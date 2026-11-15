Rampur Bushahar News: पहाड़ों पर बर्फबारी से लौटी ठंड, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले

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किन्नौर के बागवान विद्या कुमार नेगी, सांबा दोरजे नेगी, विनीत नेगी, पुन्य नेगी, प्रताप नेगी, महेंद्र नेगी और कुलदीप नेगी ने बताया कि बर्फबारी से आगामी सेब सीजन के लिए अनुकूल ठंड मिलने की उम्मीद है। सर्दियों में पर्याप्त बर्फबारी होने से सेब के पौधों को जरूरी चिलिंग आवर्स मिल सकेंगे। इससे आने वाले सीजन में बेहतर फ्लावरिंग और उत्पादन की संभावना बढ़ेगी। वहीं, होटल कारोबारी देव सिंह नेगी, देवेंद्र नेगी, पृथ्वीराज नेगी, मुकेश नेगी और जसविंद्र नेगी ने बताया कि बर्फबारी देखने के लिए पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। इससे सर्दियों के पर्यटन सीजन की शुरुआत में ही कारोबार को गति मिल सकती है।किन्नौर के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के बावजूद सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि, सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। एचआरटीसी के रिकांगपिओ बस अड्डा प्रभारी गोपाल नेगी ने बताया कि बर्फबारी के कारण निगम का कोई भी बस रूट प्रभावित नहीं हुआ है।