विज्ञापन



. खिलाड़ियों को दिलाई खेल भावना और निष्पक्षता की शपथ

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। एसजेवीएन के 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन झाकड़ी के खेल मैदान में अंतर-इकाई वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को शुभारंभ हुआ। परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने एसजेवीएन का ध्वज फहराकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में एसजेवीएन की छह टीमें भाग ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में शिवालिक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पारंपरिक हिमाचली वाद्ययंत्रों के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद उपस्थित अधिकारियों और प्रतिभागियों ने वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया। खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट के माध्यम से अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्षता के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्फूर्ति बनाए रखने के साथ स्वस्थ जीवनशैली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों को आपस में जुड़ने, संवाद बढ़ाने और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, आपसी सहयोग और टीम भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान शिवालिक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने मनमोहक हिमाचली नाटी प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। परियोजना प्रमुख ने विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुति की सराहना की। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगिता के पहले मैच का शुभारंभ किया। मानव संसाधन विभागाध्यक्ष मनीष शर्मा ने अपने संबोधन में प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागी टीमों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन के सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।