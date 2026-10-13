Rampur Bushahar News: नौतोड़ बहाली के समर्थन में चार पंचायतों में हस्ताक्षर अभियान

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शोंग, ब्रुआ, सापनी और किल्बा पंचायतों में कांग्रेस ने जुटाया जनसमर्थन

संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)। नौतोड़ बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस ने जनसमर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शोंग, ब्रुआ, सापनी और किल्बा पंचायतों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व इंटक के जिला अध्यक्ष मान चंद नेगी और कांग्रेस जोन अध्यक्ष सुनील नेगी ने किया। अभियान के दौरान चारों पंचायतों में लोगों से नौतोड़ बहाली की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर करवाए गए। कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से नौतोड़ बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में जुटी है। अभियान के आयोजकों का उद्देश्य नौतोड़ बहाली की मांग को व्यापक जनसमर्थन दिलाना और सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाना है। वहीं अभियान के दौरान ग्रामीणों को नौतोड़ को लेकर जागरूक भी किया गया।