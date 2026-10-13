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Rampur Bushahar News: भूमि अधिग्रहण और नौतोड़ के मामलों पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने की समीक्षा

Tue, 13 Oct 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:47 PM IST
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Minister Jagat Singh Negi reviews land acquisition and Nautod cases
भूमि अधिग्रहण और नौतोड़ के मामलों को लेकर अ​धिकारियों के साथ बैठक करते मंत्री जगत सिंह नेगी। स्
हितधारकों के मुद्दों पर हुआ मंथन, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण और नौतोड़ से संबंधित मामलों को लेकर रिकांगपिओ में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न हितधारकों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भूमि अधिग्रहण और नौतोड़ से जुड़े मामलों की स्थिति, प्रभावित लोगों की समस्याओं और उनके समाधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने इन मामलों का नियमानुसार निपटारा सुनिश्चित करने, संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और हितधारकों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने से जुड़े विषयों पर जोर दिया। बैठक का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण और नौतोड़ से संबंधित मामलों पर चर्चा कर प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाना रहा। इस दौरान उपायुक्त किन्नौर सोनाक्षी सिंह तोमर, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह रविंद्र ठाकुर, परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना घनश्याम दास, एसडीएम निचार दिव्या यादव, एसडीएम कल्पा प्रवीण भारद्वाज, सहायक आयुक्त उपायुक्त विपिन कुमार ठाकुर, सहायक आयुक्त राजस्व निचार नेहा नेगी, नायब तहसीलदार कल्पा रविंद्र कुमार सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
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