Rampur Bushahar News: कुमसू मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा 30 अक्तूबर से

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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। भड़ावली पंचायत के अधिष्ठाता देवता साहिब नरेशर लक्ष्मी नारायण मंदिर कुमसू में 30 अक्तूबर से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। सात दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जीवन चौहान की अध्यक्षता में रविवार को मंदिर परिसर में बैठक हुई। बैठक में धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं और आयोजन की रूपरेखा तैयार करने पर मंथन किया गया। मंदिर कमेटी ने अनुष्ठान के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और आयोजन को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। शलाटी घोड़ी के आराध्य देवता साहिब नरेशर लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में मंदिर कुमसू में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। 5 नवंबर तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं, कथा के आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों में भी उत्साह का माहौल है। कमेटी ने कथा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, धार्मिक आयोजन की व्यवस्था और अन्य तैयारियों को समय रहते पूरा करने का आग्रह किया गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जीवन चौहान ने कहा कि इष्ट देवता साहिब के आदेशानुसार धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान की लीलाओं और धार्मिक प्रसंगों का श्रवण करने का अवसर भी मिलेगा।