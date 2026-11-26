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संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)।

जिला किन्नौर में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड, आरटीए हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) की ओर से सुरक्षा पर्यवेक्षक के 90 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर रणवीर सिंह ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 18,500 से 24,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इन पदों के लिए अभ्यर्थी का दसवीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर से अधिक और वजन 54 किलोग्राम से ज्यादा होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय रिकांगपिओ, 4 दिसंबर को खंड रोजगार कार्यालय पूह और 5 दिसंबर को खंड रोजगार कार्यालय भावानगर में अपने सभी आवश्यक दस्तावेज और रिज्यूमे के साथ निर्धारित तिथियों पर संबंधित रोजगार कार्यालय में पूर्वाह्न 11:00 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण नहीं हुआ है, वे घर बैठे ही eemis.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01786-222291 पर संपर्क कर सकते हैं।