Rampur Bushahar News: जांगलिख में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण, एडवाइजरी जारी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:43 PM IST
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जांगलिख में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण, एडवाइजरी जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। रोहड़ू उपमंडल के दूरदराज क्षेत्र जांगलिख में भारी भूस्खलन के बाद एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने सोमवार को प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। मौसम साफ होते ही जांगलिख सड़क को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के कारण बड़ी मात्रा में मलबा सुंदरू खड्ड में गिरा है, जिससे पानी का प्रवाह प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से खड्ड में जलप्रवाह की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर स्थानीय लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं, पर्यटकों को सड़क बंद होने की स्थिति में जांगलिख मार्ग का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और परिस्थितियों को देखते हुए सहयोग करने का आग्रह किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। रोहड़ू उपमंडल के दूरदराज क्षेत्र जांगलिख में भारी भूस्खलन के बाद एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने सोमवार को प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। मौसम साफ होते ही जांगलिख सड़क को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के कारण बड़ी मात्रा में मलबा सुंदरू खड्ड में गिरा है, जिससे पानी का प्रवाह प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से खड्ड में जलप्रवाह की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर स्थानीय लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं, पर्यटकों को सड़क बंद होने की स्थिति में जांगलिख मार्ग का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और परिस्थितियों को देखते हुए सहयोग करने का आग्रह किया है।