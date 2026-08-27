Rampur Bushahar News: वॉलीबाल में जुब्बल और कबड्डी प्रतियोगिता में कोटशेरा की टीम विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)। बूढ़ा महादेव स्पोर्ट्स क्लब नित्थर की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता वीरवार को संपन्न हो गई। यह आयोजन बारह भादो मेले के उपलक्ष्य में किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में वॉलीबाल, कबड्डी और शतरंज जैसे कई खेलों का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने इन खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा रामपुर, कुमारसैन, शिमला और करसोग के इलाकों से भी टीमें शामिल हुईं। जुबल और कोटशेरा की टीमों ने अपने-अपने वर्गों में प्रमुख खिताब जीते। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना था। समापन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वॉलीबाल प्रतियोगिता में जुब्बल की टीम विजेता रही। सैंज की टीम उपविजेता रही। कबड्डी प्रतियोगिता में कोटशेरा की टीम विजेता बनी। सूर्या ब्रदर्स निरथ की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। शतरंज के सीनियर वर्ग में अरयही ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि एफसीवर्मा द्वितीय रहे। जूनियर वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता में भी अरयही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं अक्षय ठाकुर दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के समापन समारोह में पूर्व आनी किशोरी लाल सागर उपस्थित रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनी के अध्यक्ष गोविंद शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुल्लू के सचिव सिकंदर ठाकुर और दिवेश ठाकुर, नित्थर कांग्रेस जोन अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत त्तादी के प्रधान संजीव चीता, महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनी लाल सिंह ठाकुर, अशोक ठाकुर और महिला कांग्रेस आनी की अध्यक्ष तिलका ठाकुर इस अवसर पर उपस्थित रहीं।