Rampur Bushahar News: आज बहन भाई की कलाई में बांधेगी रक्षा धागा

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रामपुर के मुख्य बाजार में रक्षाबंधन पर्व को लेकर वीरवार को भीड़ उमड़ी। बाजार में महिलाएं और युवतियां दुकानों पर राखियां खरीदतीं नजर आईं। इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की इतनी भीड़ देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। बाजार में इस बार 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं। सोने और चांदी की राखियां भी महिलाओं को खूब पसंद आ रही हैं। दुकानदारों ने बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न डिजाइन और रंगों की राखियां मंगवाई हैं। राखियों के साथ आकर्षक डिजाइन, मोती, स्टोन और अन्य सजावटी सामग्री से तैयार राखियां ग्राहकों को लुभा रही हैं। राखियों के साथ टीका, चावल सहित अन्य सामग्री भी बिक रही है। महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी मंदिर खोपड़ी के पुजारी देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि सुबह से ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। शाम तक बहनें भाई की कलाई में राखियां बांध सकती हैं।