Rampur Bushahar News: प्रश्नोत्तरी में नेहा खाची और वर्णिका शर्मा संयुक्त रूप से प्रथम

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संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)।

पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में निर्वाचन साक्षरता क्लब के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 20 और निबंध लेखन में 15 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रश्नोत्तरी में जमा दो की नेहा खाची और जमा एक की वर्णिका शर्मा संयुक्त रूप से प्रथम रहीं। निबंध प्रतियोगिता में जमा एक की अर्चना कश्यप और जमा दो की नेहा खाची ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रश्नोत्तरी का संचालन निर्वाचन साक्षरता क्लब के समन्वयक कुंदन शर्मा और निबंध प्रतियोगिता का संचालन प्रवक्ता अनीता ठाकुर ने किया। प्रधानाचार्य शालू ठाकुर ने विजेता और प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है। युवाओं को स्वयं मतदान के प्रति जागरूक होने के साथ अपने परिवार और समाज को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने शुद्ध मतदाता सूची और शत-प्रतिशत मतदान के महत्व पर भी जोर दिया। प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी विधानसभा स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में पाठशाला का प्रतिनिधित्व करेंगे।