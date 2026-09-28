Rampur Bushahar News: प्रज्ञा चौहान ने पेंटिंग प्रतियोगिता में हासिल किया प्रथम स्थान

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संवाद न्यूज एजेंसी



आनी (कुल्लू)। लॉरेंस पब्लिक स्कूल आनी में सोमवार को पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य कवर चौहान ने की। प्रतियोगिता में छात्रा प्रज्ञा चौहान ने प्रथम स्थान पर बाजी मारी। यश्मित जोशी ने द्वितीय और हर्षित ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से आउटर सिराज की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को कागज पर उतारा। देवता टकरासी नाग, रघुपुर, आउटर सिराज के प्रवेशद्वार लूहरी और गांव की प्राकृतिक सुंदरता को विद्यार्थियों ने रंगों के माध्यम से जीवंत रूप दिया। आरव और रव्या वर्मा की पेंटिंग ने भी मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह प्रतियोगिता हिम संस्कृति सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था की ओर से चलाए जा रहे पहाड़ी संस्कृति—मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत आनी खंड के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक विरासत से जोड़ना है। प्रधानाचार्य कवर चौहान ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ कला, संस्कृति, विज्ञान और अन्य गतिविधियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंटिंग के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के हर्षित और आरव कुमार ने विज्ञान मेले में भी प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।