Rampur Bushahar News: चूड़धार के जंगल में रास्ता भटके दो लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू

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संवाद न्यूज़ एजेंसी



चौपाल (रोहड़ू)। चूड़धार क्षेत्र के दुर्गम जंगल में रास्ता भटकने से फंसे दो व्यक्तियों को चौपाल पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया है। 112 हेल्पलाइन के माध्यम से 11 अक्तूबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि चूड़धार के जंगल में दो व्यक्ति रास्ता भटक गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस थाना चौपाल की टीम दोनों की तलाश में रवाना हुई। पुलिस टीम ने दुर्गम वन क्षेत्र में रातभर खोज अभियान चलाया। इस दौरान रात करीब तीन बजे जिला कुल्लू निवासी 31 वर्षीय अजय कुमार को सुरक्षित ढूंढ निकाला। इसके बाद सुबह करीब पांच बजे जिला सिरमौर निवासी 22 वर्षीय नक्श ठाकुर को भी सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए दोनों व्यक्तियों ने स्वयं को स्वस्थ बताया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें मंडाहलाणी में उनके अन्य साथियों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि दुर्गम क्षेत्रों में ट्रेकिंग और भ्रमण के दौरान निर्धारित रास्तों पर ही चलें। यात्रा से पहले मौसम और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी लें और पर्याप्त तैयारी के साथ ही सफर करें।