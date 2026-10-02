Rampur Bushahar News: पुलिस ने चोरी की कार बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:06 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:06 PM IST
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रोहड़ू। जुब्बल पुलिस ने कार चोरी के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जुब्बल निवासी 32 वर्षीय अजय कुमार उर्फ राजिंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने चोरी हुई कार को 20 सितंबर को रामपुर मार्ग पर सुंगरी के पास से बरामद किया था। पुलिस के अनुसार, वाहन मसिना कैंची सावड़ा से चोरी हुआ था। जांच के दौरान पुलिस टीम ने रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र में कई स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। हटकोटी-खड़ापत्थर-रोहड़ू, शीलघाट और ब्राल क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया गया। इसी विश्लेषण के आधार पर पुलिस चोरी की कार तक पहुंची। कार को सुंगरी के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जुब्बल की अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को तीन अक्तूबर तक चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने चोरी की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया। रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची गई। हटकोटी-खड़ापत्थर-रोहड़ू, शीलघाट और ब्राल जैसे स्थानों की फुटेज का गहन विश्लेषण हुआ। इसी तकनीकी जांच के कारण पुलिस चोरी हुए वाहन का पता लगाने में सफल रही।
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