फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Pending cases under the Forest Rights Act will be reviewed every week

Rampur Bushahar News: वन अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों की हर सप्ताह होगी समीक्षा

Mon, 12 Oct 2026 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Pending cases under the Forest Rights Act will be reviewed every week
रिकांगपिओ में आयोजित कार्यशाला में अ​धिकारियों और वन अ​धिकार समितियों से चर्चा करते मंत्री। स्र
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दिए नियमानुसार शीघ्र निपटारे के निर्देश
विज्ञापन


15 अक्तूबर को होगा जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पात्रों के दावों का प्रभावी और समयबद्ध रूप से निपटारा करने के लिए अब हर सप्ताह समीक्षा होगी। जिला और उपमंडल स्तर पर वन अधिकार समितियों की बैठकें होंगे। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सोमवार को रिकांगपिओ में वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और पात्र व्यक्तियों एवं समुदायों के दावों का नियमानुसार निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला एवं उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समितियों की बैठकें अब हर सप्ताह आयोजित की जाएंगी। जिला स्तरीय समिति की अगली बैठक 15 अक्तूबर को होगी। कार्यशाला में राजस्व मंत्री ने जिले के पूह, कल्पा और निचार विकास खंडों के एक-एक गांव में उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समितियों के पास लंबित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने दावों की जांच, वर्तमान स्थिति और उनके निपटारे के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम-2006 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के पात्र वन अधिकारों को मान्यता देना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दावों की जांच पात्रता संबंधी शर्तों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित अभिलेखों के आधार पर की जाए। किसी भी पात्र व्यक्ति या समुदाय का दावा जानकारी के अभाव अथवा प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दावों के संकलन, तथ्यों के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में इनकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। साथ ही राजस्व, वन एवं जनजातीय विकास विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उपायुक्त किन्नौर एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष सोनाक्षी सिंह तोमर ने कार्यशाला के आयोजन के लिए राजस्व मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करेगा।


कार्यशाला में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह रविंदर ठाकुर, उप अरण्यपाल अरविंद, परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास किन्नौर घन श्याम दास, उपमंडलाधिकारी कल्पा प्रवीण भारद्वाज, उपमंडलाधिकारी निचार नेहा नेगी, खंड विकास अधिकारी कल्पा हिमांशी शर्मा, खंड विकास अधिकारी निचार डॉ. जितेंद्र चंदेल तथा खंड विकास अधिकारी पूह इंदर चंद सहित जिला एवं उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें