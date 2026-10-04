Rampur Bushahar News: चंडीगढ़-जाबो रूट पर आनी में बस बदलने से यात्री परेशान

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. बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हो रही ज्यादा दिक्कत

संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की चंडीगढ़-जाबो बस सेवा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। चंडीगढ़ से जाबो के लिए चलने वाली बस को आनी तक ही संचालित किया जा रहा है। आनी पहुंचने के बाद यात्रियों को जाबो जाने के लिए दूसरी बस में सवार होना पड़ता है। यात्रियों के अनुसार आनी से आगे इसी रूट पर पुरानी बस भेजी जाती है। बस बदलने की इस व्यवस्था के कारण चंडीगढ़, शिमला और अन्य स्थानों से लंबा सफर तय कर आनी पहुंचने वाले यात्रियों को अपना सामान एक बस से दूसरी बस में स्थानांतरित करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ सफर करने वाले यात्रियों को होती है। यात्रियों का कहना है कि लंबी दूरी की बस को आनी में बदलने के बजाय उसी बस को जाबो तक भेजा जाना चाहिए ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। ग्रामीणों में दिनेश कायथ, संजय कायथ और देवेंद्र शर्मा ने एचआरटीसी प्रबंधन से मांग की है कि चंडीगढ़-जाबो रूट पर चलने वाली बस को आनी में न बदला जाए और उसे निर्धारित गंतव्य जाबो तक ही संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बीच रास्ते में बस बदलने के लिए मजबूर करना विशेषकर लंबी दूरी से आने वाले यात्रियों के लिए असुविधाजनक है। ग्रामीणों ने निगम प्रबंधन से व्यवस्था में सुधार कर चंडीगढ़ से जाबो तक सीधी बस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि यात्रियों को आनी में सामान उठाकर दूसरी बस में जाने की परेशानी से निजात मिल सके।



अड्डा प्रभारी आनी संदीप कुमार का कहना है कि चंडीगढ़ को भेजी बस बड़ी है, जिसे आनी से जाबो नहीं भेजा जा सकता इसलिए इसे स्थानांतरित करना पड़ता है।