फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Officials arrived in the remote villages of Kupvi to assess the drinking water crisis

Rampur Bushahar News: कुपवी के दुर्गम गांवों में पेयजल संकट का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी

Sun, 04 Oct 2026 11:18 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
कुपवी के दुर्गम गांवों में पेयजल संकट का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी
विज्ञापन


. जल शक्ति विभाग की टीम ने पांच पंचायतों का किया दौरा
. दो करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना का भी लिया जायजा

संवाद न्यूज़ एजेंसी

नेरवा(रोहड़ू)। उपमंडल कुपवी के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में गहराते पेयजल संकट के समाधान के लिए जल शक्ति विभाग की टीम ने दौरा किया। जल शक्ति मंडल नेरवा के अधिशासी अभियंता रजनीश वर्मा ने विभागीय टीम के साथ पांच अति दुर्गम पंचायतों का दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और समाधान पर चर्चा की। दौरे में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और तकनीकी स्टाफ भी मौजूद रहा। विभागीय टीम ने धार चांदना, बावत और चुरायन डाक शराड पंचायतों के लिए निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस योजना पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अधिशासी अभियंता ने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। दुर्गम क्षेत्रों में अधिकारियों की टीम के पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। कई गांवों में लोग देर रात तक टीम का इंतजार करते रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष वर्षों से चली आ रही पेयजल किल्लत की समस्या रखी। उन्होंने पानी की वितरण व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें भी बताईं। अधिकारियों ने मौके पर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। समस्याओं के तकनीकी और व्यावहारिक समाधान पर चर्चा की गई। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता रजनीश वर्मा की कार्यशैली की सराहना की। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि इस दौरे के बाद क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें