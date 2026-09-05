Rampur Bushahar News: चायल-जुआगी पंचायतों में छह दिन से बिजली गुल, ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा

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बिजली गुल होने के कारण क्षेत्र के लोग अंधेरे में रहने को मजबूरसंवाद न्यूज एजेंसीनिरमंड (कुल्लू)। निरमंड उपमंडल की चायल और जुआगी पंचायतों में छह दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप है। इससे हजारों ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार से बिजली गुल होने के कारण क्षेत्र के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।बिजली न होने से मोबाइल नेटवर्क भी बाधित है। ग्रामीणों को अपने बच्चों, रिश्तेदारों और बाहर रहने वाले परिजनों से संपर्क करने में मुश्किल हो रही है। विद्युत आपूर्ति बहाल करने में हो रही देरी को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। जुआगी पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश ठाकुर सहित दर्जनों ग्रामीणों ने श्रमदान किया। उन्होंने विद्युत बहाली के लिए आवश्यक खंभे और तार मौके तक पहुंचाए। ग्रामीणों ने खंभे लगाने के लिए गड्ढों की खोदाई का कार्य भी किया। इस प्रयास से विद्युत बोर्ड के बहाली कार्य को गति मिलने की उम्मीद है।जुआगी पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश ठाकुर ने इस पहल का नेतृत्व किया। बीडीसी चायल-जुआगी डीम मौन सिंह राजू और वार्ड सदस्य राजेश्वर ठाकुर भी शामिल थे। विद्युत बोर्ड के लाइनमैन ज्योति प्रकाश ठाकुर ने भी ग्रामीणों का साथ दिया। चायल के पूर्व उपप्रधान ओम प्रकाश ठाकुर और अन्य वार्ड सदस्यों ने भी सहयोग किया। चायल में भारी भूस्खलन होने से बागीपुल-जाओं सड़क बंद है। इसी भूस्खलन में बिजली के खंभे भी ढह गए थे। विद्युत बोर्ड निरमंड डिवीजन के सहायक अभियंता अश्वनी शर्मा ने बताया कि आवश्यक सामग्री शनिवार को मौके पर पहुंचा दी गई है। कार्य शुरू कर दिया गया है और मौसम अनुकूल रहा तो रविवार तक आपूर्ति बहाल हो जाएगी। सहायक अभियंता अश्वनी शर्मा ने ग्रामीणों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने श्रमदान करने के लिए चायल-जुआगी क्षेत्र के ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।