Rampur Bushahar News: श्राईकोटी माता मंदिर में पहले नवरात्र को उमड़े श्रद्धालु
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:42 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:42 PM IST
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भजन-कीर्तन पर झूमीं महिलाएं, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद
सुबह से ही मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की कतारें, माता के जयकों से गूंजे मंदिर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नवरात्र के पहले दिन रविवार को रामपुर और आसपास के मंदिरों में श्रद्धालुओं की खूब रौनक रही। रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते सुबह से ही मंदिरों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर माहौल भक्तिमय बना दिया। रामपुर उपमंडल की 12/20 घाटी में करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक श्राईकोटी माता मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने माता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। इस दौरान महिलाओं ने भजन-कीर्तन का दौर चलाया और माता की भक्ति में लीन नजर आईं। श्रद्धालुओं ने मंदिर में आयोजित भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। नवरात्र के दौरान मंदिर में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं, श्री महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर खोपड़ी में भी पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी पं. देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की गई हैं।
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सुबह से ही मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की कतारें, माता के जयकों से गूंजे मंदिर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नवरात्र के पहले दिन रविवार को रामपुर और आसपास के मंदिरों में श्रद्धालुओं की खूब रौनक रही। रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते सुबह से ही मंदिरों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर माहौल भक्तिमय बना दिया। रामपुर उपमंडल की 12/20 घाटी में करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक श्राईकोटी माता मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने माता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। इस दौरान महिलाओं ने भजन-कीर्तन का दौर चलाया और माता की भक्ति में लीन नजर आईं। श्रद्धालुओं ने मंदिर में आयोजित भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। नवरात्र के दौरान मंदिर में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं, श्री महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर खोपड़ी में भी पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी पं. देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की गई हैं।