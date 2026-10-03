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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Movement of heavy vehicles affected due to retaining wall collapse in Ghorla

Rampur Bushahar News: घोरला में डंगा गिरने से बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित

Sat, 03 Oct 2026 11:35 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:35 PM IST
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Movement of heavy vehicles affected due to retaining wall collapse in Ghorla
नित्थर उपतहसील के घोरला में गिरा डंगा। संवाद 
ग्रामीणों ने सरकार और लोक निर्माण विभाग से डंगा लगाने की उठाई मांग
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
नित्थर (कुल्लू)। नित्थर उपतहसील की पलेही पंचायत के घोरला में डंगा गिरने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे नित्थर-लूहरी मुख्य सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल, छोटे वाहनों के लिए सड़क बहाल है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है ताकि बड़े वाहनों की आवाजाही भी सुचारु हो सके। वहीं, लोक निर्माण विभाग नित्थर के कनिष्ठ अभियंता हिमांशु कटोच ने बताया कि जल्द सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क को पीछे की ओर से काटना मुश्किल है। फिलहाल, मौके पर डंगा लगाकर सड़क को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
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