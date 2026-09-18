Rampur Bushahar News: मानव प्रकाश को अध्यक्ष और प्रियांश को सौंपी सचिव की कमान

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रामपुर बुशहर।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) रिकांगपिओ इकाई का 17वां इकाई सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन का शुभारंभ एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व सचिव कॉमरेड अनिल ने किया। सम्मेलन के बाद इकाई की 21 सदस्यीय नई कमेटी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नई कमेटी में कॉमरेड मानव प्रकाश को इकाई अध्यक्ष और कॉमरेड प्रियांश को इकाई सचिव चुना गया। इस दौरान पूर्व सचिव ने विद्यार्थियों से लोकतांत्रिक अधिकारों और समान, वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रक्षा के लिए संगठित होने का आह्वान किया। सम्मेलन के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित एसएफआई शिमला जिला अध्यक्ष विवेक नेहरा ने सम्मेलन की कार्यवाही का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में शिक्षा और छात्र अधिकारों पर बढ़ते हमलों के विरुद्ध छात्रों की व्यापक एकजुटता समय की मांग है। उन्होंने संगठन को कॉलेज परिसर में और अधिक सक्रिय बनाने, प्रत्येक छात्र तक एसएफआई के संघर्षों और विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया।