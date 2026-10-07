Rampur Bushahar News: आनी में कुत्तों और पशुओं की समस्या पर बैठक 13 को
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:40 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:40 PM IST
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आनी (कुल्लू)। आनी उपमंडल में बढ़ती कुत्तों और पशुओं की समस्या, सुरक्षा व स्वच्छता के मुद्दों को लेकर प्रशासन ने बैठक बुलाई है। उपमंडलीय दंडाधिकारी आनी लक्ष्मण सिंह कनेट ने बैठक में विभिन्न विभागों और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल होने के निर्देश दिए हैं। बैठक 13 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे एसडीएम आनी के कार्यालय कक्ष में होगी। बैठक में तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, एनएच-305 और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, उपमंडलीय पशु चिकित्सा अधिकारी सहित ग्राम पंचायत आनी, कराणा-1, बखनाओ, नम्होंग और कुंगश के प्रधान भाग लेंगे।
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