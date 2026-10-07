{"_id":"6ac64837a8c78d00e10ca1db","slug":"join-civil-defence-and-become-a-guardian-of-safety-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1035-171757-2026-10-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिविल डिफेंस से जुड़कर बनें सुरक्षा प्रहरी : एसडीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिविल डिफेंस से जुड़कर बनें सुरक्षा प्रहरी : एसडीएम

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 07 Oct 2026 11:54 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 11:54 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

