Rampur Bushahar News: आनी में नागरिक संस्थाओं और एनजीओ की बैठक 12 अक्तूबर को
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:32 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:32 PM IST
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आनी (कुल्लू)। आनी उपमंडल में कार्यरत नागरिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन ने बैठक बुलाई है। उपमंडलीय दंडाधिकारी आनी की ओर से इस बारे में पत्र जारी कर सभी नागरिक संस्थाओं और एनजीओ के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक 12 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे एसडीएम आनी के कार्यालय कक्ष में होगी। बैठक में उपमंडल में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से किए जा रहे कार्यों, उनकी गतिविधियों और कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की जाएगी। एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी पत्र में आनी क्षेत्र में कार्यरत सभी नागरिक संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने का आह्वान किया है।
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