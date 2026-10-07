फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Meeting of civic organizations and NGOs in Ani on October

Rampur Bushahar News: आनी में नागरिक संस्थाओं और एनजीओ की बैठक 12 अक्तूबर को

Wed, 07 Oct 2026 11:32 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
आनी (कुल्लू)। आनी उपमंडल में कार्यरत नागरिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन ने बैठक बुलाई है। उपमंडलीय दंडाधिकारी आनी की ओर से इस बारे में पत्र जारी कर सभी नागरिक संस्थाओं और एनजीओ के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक 12 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे एसडीएम आनी के कार्यालय कक्ष में होगी। बैठक में उपमंडल में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से किए जा रहे कार्यों, उनकी गतिविधियों और कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की जाएगी। एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी पत्र में आनी क्षेत्र में कार्यरत सभी नागरिक संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने का आह्वान किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें