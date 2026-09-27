Rampur Bushahar News: मन्नत ठाकुर और सात्विक कटोच राज्य स्तर कबड्डी प्रतियोगिता में दिखाएंगे दमखम
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:39 PM IST
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नित्थर (कुल्लू)।
वीनस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नित्थर के दो विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। छात्रों की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। छात्रों ने ब्लॉक और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। मन्नत ठाकुर का अंडर-19 और सात्विक कटोच का अंडर-14 में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और प्रधानाचार्य बबलेश ठाकुर ने दोनों बच्चों सहित अन्य बच्चों को खंड और जिला में शानदार प्रदर्शन करने पर बधाई दी। छात्रों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
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वीनस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नित्थर के दो विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। छात्रों की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। छात्रों ने ब्लॉक और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। मन्नत ठाकुर का अंडर-19 और सात्विक कटोच का अंडर-14 में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और प्रधानाचार्य बबलेश ठाकुर ने दोनों बच्चों सहित अन्य बच्चों को खंड और जिला में शानदार प्रदर्शन करने पर बधाई दी। छात्रों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।