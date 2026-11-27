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नशीले पदार्थ मिलने पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग



संवाद न्यूज़ एजेंसी



नेरवा (रोहड़ू)। क्षेत्र में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए कोटांगण गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर कड़ा रुख अपनाया है। युवक मंडल कोटांगण ने विशेष बैठक की। बैठक में गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया कि गांव में नशा तस्करी और सेवन पर 51 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कुताह पंचायत की प्रधान सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में नशे के खिलाफ सामूहिक अभियान चलाने पर सहमति बनी। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि कोटांगण गांव में किसी व्यक्ति के घर से शराब, चिट्टा, गांजा या अन्य नशीला पदार्थ बरामद होता है, तो संबंधित व्यक्ति पर ग्रामवासियों की ओर से 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रहेगा। साथ ही ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। युवक मंडल ने स्पष्ट किया कि गांव में नशा तस्करी और नशे के सेवन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के बाद इस निर्णय का लिखित प्रस्ताव कुताह पंचायत की प्रधान सुमन को सौंपा गया, ताकि पंचायत स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में युवक मंडल के प्रधान अतुल सिसोदिया सहित मंडल के सभी सदस्य, महिला मंडल की पदाधिकारी, गांव के बुजुर्ग और ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ इस पहल को सफल बनाने और गांव के युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।