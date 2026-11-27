विज्ञापन



दिसंबर के अंत तक निविदा प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद

प्रशासन की ओर से जारी पत्र का एनएचएआई ने दिया जवाब

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर नगर परिषद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-05 के किनारे लंबे समय से खड़े 66 पुराने, क्षतिग्रस्त और कबाड़ वाहनों को हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन वाहनों को हटाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इसके लिए ठेकेदार की नियुक्ति के बाद चिह्नित वाहनों को सड़क के किनारे से हटाकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। एनएचएआई के परियोजना निदेशक अंकुर मणि त्रिपाठी ने उपमंडलाधिकारी रामपुर को भेजे पत्र में यह जानकारी दी है। एसडीएम कार्यालय की ओर से बीते 18 नवंबर को पत्र जारी कर एनएचएआई से नगर परिषद क्षेत्र रामपुर में एनएच पर खड़े खटारा वाहनों को हटाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने की अपील की थी। उपमंडल प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में रामपुर नगर परिषद क्षेत्र के भीतर एनएच-05 के किनारे खड़े 66 अनुपयोगी वाहनों को हटाने की कार्रवाई करने को कहा है। एसडीएम को भेजे पत्र में बताया गया है कि एनएचएआई ने हाल ही में ढली से शुरू तक राष्ट्रीय राजमार्ग के चेनेज 156 से 307 तक के हिस्से का कार्यभार संभाला है। इस सड़क खंड के रखरखाव और आवश्यक कार्यों को लेकर प्राधिकरण ने दो अलग-अलग अनुमान तैयार किए हैं। इनमें पहला अनुमान नारकंडा से ब्रौनी खड्ड तक चेनेज 208 से 254 किलोमीटर के लिए और दूसरा ब्रौनी खड्ड से शुरू तक चेनेज 254 से 307 किलोमीटर के लिए तैयार किया गया है। एनएचएआई ने इन दोनों कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि दिसंबर 2026 के अंत तक निविदाओं को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद संबंधित ठेकेदार को कार्य सौंपा जाएगा। एनएचएआई के मुताबिक इन कार्यों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने के लिए 24 घंटे दो रिकवरी क्रेन और एक सड़क गश्ती वाहन तैनात करने का प्रावधान भी किया गया है। इनकी मदद से सड़क पर खराब होने वाले वाहनों और यातायात में बाधा पैदा करने वाले वाहनों को हटाने में सहायता मिलेगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ठेकेदार की नियुक्ति होने के बाद जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर रामपुर नगर परिषद क्षेत्र में चिह्नित सभी 66 पुराने और अनुपयोगी वाहनों को हटाने या स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में नेशनल हाईवे पांच किनारे लंबे समय से खड़े कबाड़ और क्षतिग्रस्त वाहन यातायात व्यवस्था के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी परेशानी का कारण बन रहे हैं। इन वाहनों के हटने से सड़क किनारे अनावश्यक कब्जे कम होंगे और वाहन चालकों को आवागमन में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।