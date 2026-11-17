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. ग्रामीणों और मेला मैदान समिति के श्रमदान को सराहा

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। हिमकोफेड के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह नेगी ने मंगलवार को गोपालपुर पंचायत के ऐतिहासिक सराग मैदान में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मैदान के निर्माण में स्थानीय ग्रामीणों और मेला मैदान समिति की ओर से किए जा रहे श्रमदान की जमकर सराहना की। उन्होंने निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने पर मंडी की सांसद कंगना रनौत का आभार भी जताया। कौल सिंह नेगी ने कहा कि सांसद कंगना रनौत के पिछले रामपुर दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष महेंद्र जैन और स्थानीय लोगों ने सराग मैदान के सुधार एवं निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की मांग उठाई थी। इस पर सांसद ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मैदान के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए थे। उन्होंने कहा कि मैदान में निर्माण कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से किया जा रहा है। सांसद की ओर से स्वीकृत पूरी धनराशि मैदान के निर्माण पर ही खर्च की जाएगी। साथ ही गोपालपुर पंचायत के विभिन्न गांवों के लोग भी श्रमदान के माध्यम से अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से मेला मैदान समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समिति ने हर गांव के लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित किया है। मंगलवार को बाड़ा गांव के ग्रामीण मैदान में श्रमदान करने पहुंचे थे, जबकि अन्य गांवों के लोग भी अलग-अलग दिनों में इसमें भागीदारी निभाएंगे। कौल सिंह नेगी ने कहा कि स्थानीय लोगों की एकजुटता और सामूहिक सहयोग की यह पहल दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने मेला मैदान समिति और सभी ग्रामीणों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैदान के पूरी तरह तैयार होने के बाद यहां आयोजित होने वाले मेले के साथ विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी बेहतर स्तर पर आयोजन हो सकेगा। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सराहन महेंद्र जैन, मंडल अध्यक्ष रामपुर नरेश चौहान और मीडिया प्रभारी सहित मंडल के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।