पहले तारंडा डंपिंग स्थल पर कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन अब वहां कूड़ा डालना बंद कर दिया गया है। भावानगर में एसजेवीएनएल की ओर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए उपलब्ध करवाया गया कूड़ादान भी वापस एसजेवीएनएल में जमा करवा दिया गया है। अब कूड़ा निस्तारण के लिए सतलुज नदी के पास नया स्थल बनाने की योजना है। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है।