पेंशन और चिकित्सा बिलों का शीघ्र भुगतान करे सरकार : वीरभद्र सिंह
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:34 PM IST
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एचआरटीसी पेंशनरों ने बैठक में कई मुद्दों पर की चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। निगम प्रबंधन समय पर पेंशनरों का भुगतान करें। लंबित चिकित्सा बिलों का शीघ्र निपटारा कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करे। यह बात अध्यक्ष वीरभद्र सिंह कायथ ने बैठक में कही। सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त पेंशनर कल्याण संगठन रामपुर एवं रिकांगपिओ इकाइयों की मासिक बैठक रामपुर में हुई। बैठक में पेंशनरों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और लंबित मांगें पूरी न होने पर रोष जताया। बैठक में पेंशनरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से मंथन किया गया। पेंशनरों ने कहा कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान पथ परिवहन निगम को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनके जायज मामलों और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन और चिकित्सा संबंधी भुगतान में देरी से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में संगठन की एकता और मजबूती पर भी बल दिया गया। पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से पेंशनरों के हितों से जुड़े मुद्दों को संगठित होकर उठाने का आह्वान किया। साथ ही उनकी मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास जारी रखने का संकल्प दोहराया। वहीं, बैठक के बाद पेंशनरों ने पथ परिवहन निगम प्रबंधन रामपुर हुमेश ठाकुर से मिले। इस मौके पर गोपाल शर्मा, ओमप्रकाश ठाकुर, रमेश ठाकुर, वेदराम, केसी कटोच, सूरत सिंह, प्रेम सिंह चंदेल, एचसी जिष्टू सहित कई अन्य पेंशनर उपस्थित रहे।
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रामपुर बुशहर। निगम प्रबंधन समय पर पेंशनरों का भुगतान करें। लंबित चिकित्सा बिलों का शीघ्र निपटारा कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करे। यह बात अध्यक्ष वीरभद्र सिंह कायथ ने बैठक में कही। सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त पेंशनर कल्याण संगठन रामपुर एवं रिकांगपिओ इकाइयों की मासिक बैठक रामपुर में हुई। बैठक में पेंशनरों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और लंबित मांगें पूरी न होने पर रोष जताया। बैठक में पेंशनरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से मंथन किया गया। पेंशनरों ने कहा कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान पथ परिवहन निगम को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनके जायज मामलों और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन और चिकित्सा संबंधी भुगतान में देरी से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में संगठन की एकता और मजबूती पर भी बल दिया गया। पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से पेंशनरों के हितों से जुड़े मुद्दों को संगठित होकर उठाने का आह्वान किया। साथ ही उनकी मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास जारी रखने का संकल्प दोहराया। वहीं, बैठक के बाद पेंशनरों ने पथ परिवहन निगम प्रबंधन रामपुर हुमेश ठाकुर से मिले। इस मौके पर गोपाल शर्मा, ओमप्रकाश ठाकुर, रमेश ठाकुर, वेदराम, केसी कटोच, सूरत सिंह, प्रेम सिंह चंदेल, एचसी जिष्टू सहित कई अन्य पेंशनर उपस्थित रहे।