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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   'Himachal Jodo' membership drive in Kinnaur starts on the 13th

Rampur Bushahar News: किन्नौर में हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान 13 से

Fri, 11 Sep 2026 11:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:56 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)।
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आम आदमी पार्टी जिला किन्नौर की ओर से हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान के तहत 13 से 17 सितंबर तक पांच स्थानों पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता आम जनता, युवाओं और महिलाओं से संवाद कर उन्हें पार्टी की नीतियों और जनहित की राजनीति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष मनीष कुमार नेगी ने बताया कि 13 सितंबर को चांगो, 14 को पूह, 15 को रिकांगपिओ, 16 को टापरी और 17 सितंबर को भावानगर में अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और पार्टी की नीतियों, दिल्ली और पंजाब में किए गए जनहित के कार्यों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य गांव-गांव और घर-घर तक संगठन को मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है। यह अभियान हिमाचल में बदलाव की राजनीति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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