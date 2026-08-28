Rampur Bushahar News: रामपुर से लापता लड़की को तांदी में मिली
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:39 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:39 PM IST
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रामपुर बुशहर। रामपुर शहर से लापता हुई एक लड़की को पुलिस ने तलाश कुल्लू जिले के तांदी से ढूंढ निकाला है। पुलिस ने लड़की को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। पुलिस थाना रामपुर से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के परिजनों ने 26 अगस्त को पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी लापता हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रामपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 332(सी), 115(2), 324(4) और 137(2) के तहत मामला दर्ज किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश के लिए लगातार प्रयास किए गए। पुलिस टीम के अथक प्रयासों से लापता हुई लड़की को पुलिस टीम ने तांदी, तहसील आनी, जिला कुल्लू से सुरक्षित बरामद किया। जांच में सामने आया कि लड़की घर से किसी को बिना बताए कहीं चली गई थी। पुलिस ने बरामद की लड़की को आवश्यक औपचारिकताओं के बाद सुरक्षित रूप से उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया है।
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