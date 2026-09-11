Rampur Bushahar News: आनी में पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक, नए पदाधिकारियों को बधाई
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:57 PM IST
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आनी (कुल्लू)।
पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन आनी ब्लॉक की बैठक शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हुई। अध्यक्षता एसोसिएशन के आनी ब्लॉक सचिव सूरज प्रकाश शर्मा ने की। इस दौरान सदस्यों ने मासिक सदस्यता शुल्क जमा किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में एसोसिएशन के कुल सात सदस्यों ने भाग लिया। इनमें अनूप राम, अमर नैन, राम प्रकाश, केहर सिंह, सोहनी राम, उगम राम और सूरज प्रकाश शामिल रहे। सभी सदस्यों ने एसोसिएशन की नवनिर्वाचित जिला स्तरीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने नए पदाधिकारियों के सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं। बैठक में पेंशनर के कल्याण से संबंधित अन्य कोई विशेष विषय चर्चा के लिए नहीं आया। हालांकि, सदस्यों ने अपने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य सदस्यों से मासिक सदस्यता शुल्क एकत्र करना था। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। इसके साथ ही, सदस्यों ने हाल ही में चुनी गई जिला स्तरीय कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके नेतृत्व में एसोसिएशन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
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पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन आनी ब्लॉक की बैठक शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हुई। अध्यक्षता एसोसिएशन के आनी ब्लॉक सचिव सूरज प्रकाश शर्मा ने की। इस दौरान सदस्यों ने मासिक सदस्यता शुल्क जमा किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में एसोसिएशन के कुल सात सदस्यों ने भाग लिया। इनमें अनूप राम, अमर नैन, राम प्रकाश, केहर सिंह, सोहनी राम, उगम राम और सूरज प्रकाश शामिल रहे। सभी सदस्यों ने एसोसिएशन की नवनिर्वाचित जिला स्तरीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने नए पदाधिकारियों के सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं। बैठक में पेंशनर के कल्याण से संबंधित अन्य कोई विशेष विषय चर्चा के लिए नहीं आया। हालांकि, सदस्यों ने अपने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य सदस्यों से मासिक सदस्यता शुल्क एकत्र करना था। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। इसके साथ ही, सदस्यों ने हाल ही में चुनी गई जिला स्तरीय कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके नेतृत्व में एसोसिएशन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।