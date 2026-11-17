हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में मौसम का बदलता मिजाज बागवानों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। सर्दियों की शुरुआत के बावजूद पर्याप्त बारिश और बर्फबारी नहीं होने से बगीचों में मिट्टी की नमी कम हो रही है। इससे आगामी सेब सीजन में उत्पादन को लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। रोहड़ू, जुब्बल, कोटखाई सहित आसपास के सेब उत्पादक क्षेत्रों में बागवान अब मौसम के करवट बदलने का इंतजार कर रहे हैं। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार सेब की अच्छी फसल के लिए सर्दियों में पर्याप्त ठंड मिलना बेहद जरूरी है। इसके लिए पेड़ों को निश्चित मात्रा में चिलिंग ऑवर्स की आवश्यकता होती है। पर्याप्त ठंड नहीं मिलने से सेब के पेड़ों की प्राकृतिक विकास प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिसका असर फूल आने, फल बनने और उत्पादन पर पड़ने की आशंका रहती है। लगातार बदलते मौसम, कम बर्फबारी और असामान्य तापमान के कारण बागवानों की चिंता बढ़ रही है। सूखे मौसम के कारण बगीचों में तोलिये बनाने और खाद डालने का काम भी प्रभावित हो रहा है। बागवानों के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखना चुनौती बन रहा है। इसके अलावा अगले महीने से सेब के बगीचों में प्रूनिंग का कार्य भी शुरू होना है। ऐसे में मौसम की स्थिति को देखते हुए बागवानों को समय पर बागवानी संबंधी कार्य निपटाने की चिंता सता रही है।बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच पारंपरिक सेब उत्पादन प्रणाली की समीक्षा करना जरूरी हो गया है। कम ठंड में बेहतर उत्पादन देने वाली सेब की किस्मों पर शोध और वैज्ञानिक बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बागवानों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बागवानी पद्धतियां अपनाने की दिशा में भी काम करना होगा।