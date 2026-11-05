Rampur Bushahar News: प्रश्नोत्तरी में रनिका और शिवानी की जोड़ी ने हासिल किया पहला स्थान
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:35 PM IST
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आनी महाविद्यालय में निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाईं
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय आनी स्थित हरिपुर में 5 नवंबर को इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाईं गईं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में रनिका, शिवानी ने प्रथम, मीनाक्षी, चांदनी ने द्वितीय और अरुण, काचल, कशिश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, निबंध लेखन प्रतियोगिता में तनिका ने पहला और रनिका ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं में प्रो. संगीता नेगी और प्रो. राधिका ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सदस्य देशराज ने निर्णायकों, प्रतिभागियों और आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय आनी स्थित हरिपुर में 5 नवंबर को इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाईं गईं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में रनिका, शिवानी ने प्रथम, मीनाक्षी, चांदनी ने द्वितीय और अरुण, काचल, कशिश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, निबंध लेखन प्रतियोगिता में तनिका ने पहला और रनिका ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं में प्रो. संगीता नेगी और प्रो. राधिका ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सदस्य देशराज ने निर्णायकों, प्रतिभागियों और आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।