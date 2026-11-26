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(रोहड़ू)। भाजपा के चौपाल-बलसन, नेरवा और कुपवी मंडलों की संयुक्त संगठनात्मक बैठक वीरवार को नेरवा में हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया। सिद्धार्थन ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को आम जनता के बीच सक्रिय रहकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्ययोजनाओं, बूथ सशक्तीकरण और जनसंपर्क अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बैठक में महासू जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा, पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट, जिला सह प्रभारी आशुतोष वैद्य, चौपाल विधानसभा प्रभारी बलदेव रान्टा, जिला महामंत्री हरीचंद डोगरा, जिला परिषद शिमला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सिसोदिया सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा तीनों मंडलों के अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा, कुलदीप मेहता और श्याम धीरटा सहित बूथ अध्यक्ष, ग्राम केंद्र प्रमुख और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

नेरवा