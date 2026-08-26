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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Demand raised for immediate repair of three major roads in Nirmand

Rampur Bushahar News: निरमंड की तीन प्रमुख सड़कों की तत्काल मरम्मत की उठाई मांग

Wed, 26 Aug 2026 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:01 PM IST
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ब्लॉक समिति उपाध्यक्ष हेमलता ने अधिशासी अभियंता दिया पत्र
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संवाद न्यूज एजेंसी
निरमंड (कुल्लू)।
ब्लॉक समिति उपाध्यक्ष हेमलता ने लोक निर्माण विभाग से निरमंड क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानवा-दिशोली, टिकरीकैंची-अरसू और शीलावाटी-हिमरकावाड़ी सड़कें बेहद खराब स्थिति में हैं। इन मार्गों पर गहरे गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। हेमलता ने अधिशासी अभियंता को भेजे पत्र में यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा के सफर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर, बारिश के मौसम में ये गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं। उन्होंने जनहित और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हेमलता ने विभाग से गड्ढों को भरकर मरम्मत कार्य तुरंत शुरू करने का अनुरोध किया। इससे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। ब्लॉक समिति उपाध्यक्ष ने कहा कि इन सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो गया है। गड्ढों के कारण वाहनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों को अस्पताल या बाजार जाने में अधिक समय लगता है। इससे उनकी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग इस मामले में जल्द सकारात्मक कार्रवाई करेगा।
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