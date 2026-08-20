फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   DAV Chaupal students won gold and silver medals in grappling

Rampur Bushahar News: डीएवी चौपाल के छात्रों ने ग्रेपलिंग में जीते स्वर्ण और रजत पदक

Thu, 20 Aug 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
DAV Chaupal students won gold and silver medals in grappling
राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक जीतने वाले डीएवी पब्लिक स्कूल चौपाल के
सात जिलों के 280 प्रतिभागियों ने लिया प्रतियोगिता में भाग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
चौपाल (रोहड़ू)। डीएवी पब्लिक स्कूल चौपाल के छात्रों ने ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स शिमला में किया गया, जिसमें प्रदेश के सात जिलों से करीब 280 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का सफल आयोजन ग्रेपलिंग संघ के उपाध्यक्ष गोपाल मागटा के सौजन्य से किया गया। प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल चौपाल के कक्षा दसवीं के छात्र प्रद्युमन मेहता, कक्षा आठवीं के छात्र आर्यवीर ठाकुर, कक्षा सातवीं के छात्र भार्गव और कक्षा छठी के छात्र आदित्य वंशज ने भाग लिया। प्रतियोगिता में आदित्य वंशज ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि प्रद्युम्न मेहता, आर्यवीर ठाकुर और भार्गव ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके अलावा डीएवी चौपाल की कक्षा दसवीं के छात्र लक्ष्य शर्मा, कक्षा नौवीं के छात्र मयंक मधाईक, कक्षा आठवीं के छात्र अरनव तथा कक्षा सातवीं के छात्र नक्ष और कक्षा छठी के छात्र मौर्यांश ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया।


डीएवी पब्लिक स्कूल चौपाल के छात्रों ने पहली बार इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय की प्रधानाचार्या अनिता डोगरा ने विजेता छात्रों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ-साथ प्रतियोगिता की तैयारी में सहयोग करने वाले सभी लोगों को भी बधाई दी। प्रधानाचार्या ने कहा कि विद्यार्थियों की खेलों में भागीदारी उनके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने भविष्य में भी विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें