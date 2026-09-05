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Rampur Bushahar News: ठाकुर सत्यनारायण कपूरिया मंदिर में धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी

Sat, 05 Sep 2026 11:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:52 PM IST
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देर रात तक चले भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण हुआ कृष्णमय
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पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने लिया आशीर्वाद
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। ठाकुर सत्यनारायण कपूरिया मंदिर न्यास ने जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने मंदिर पहुंचकर ठाकुर सत्यनारायण के दर्शन किए। देर रात तक चले भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया।
धार गौरा के शर्मा बंधु भजन मंडली के गायक पीतांबर शर्मा और उनके साथियों ने भजनों की प्रस्तुति दी। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह का न्यास के सदस्यों ने स्वागत किया। उन्हें श्रीराम का पटका और स्मृतिचिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। न्यास सदस्यों ने प्रतिभा सिंह को मंदिर के ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराया। मंदिर का निर्माण वर्ष 1923 से 1927 के बीच हुआ था। इसके निर्माण में राजपरिवार का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मंदिर की दीवारों पर महाराज पदम सिंह के समय की करीब सौ वर्ष पुरानी चित्रकला और कलाकृतियां मौजूद हैं। न्यास ने हाल ही में इनके संरक्षण का कार्य करवाया है। समारोह में दिवंगत वीरभद्र सिंह के सनातन संस्कृति और हिंदू समाज के प्रति योगदान को भी याद किया गया।
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इनसेट
राधा-कृष्ण बने बच्चों का किया पूजन
न्यास के सचिव विनय शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी समारोह में राधा-कृष्ण के रूप में आए बच्चों का पूजन किया गया। न्यास सदस्य गुलाब नेगी ने बच्चों को माला पहनाई और उपहार भेंट किए। न्यास की उपाध्यक्ष तपस्या शर्मा ने बच्चों में धार्मिक प्रश्नोत्तरी करवाई। सही उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। शुक्रवार देर रात तक श्रीकृष्ण जन्म के अवसर पर बधाई गीतों पर श्रद्धालु खूब झूमे। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इसमें माखन-मिश्री, धनिया प्रसाद और देसी घी के पेड़े शामिल थे।
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