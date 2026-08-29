Rampur Bushahar News: अदालत ने एसबीआई को 53,919 रुपये ऋण वसूलने का दिया अधिकार
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:35 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। रोहड़ू में सिविल जज कोर्ट नंबर दो ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सोहन नामक व्यक्ति से बैंक को 53,919 रुपये वसूलने अधिकार दिया है। यह राशि पशुपालन के लिए लिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की वसूली से संबंधित है।
फैसले के अनुसार, सोहन को 25 जनवरी, 2025 से पूरी राशि की वसूली तक नौ फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा। सोहन ने 15 फरवरी, 2021 को कुटारा स्थित एसबीआई शाखा से 50 हजार रुपये का केसीसी ऋण लिया था। यह ऋण पशुपालन गतिविधियों के लिए था। ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किए गए थे और संपत्ति के विरुद्ध अग्रिम किया गया था। हालांकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद सोहन लाल ऋण चुकाने में विफल रहे। उन्होंने 27 दिसंबर, 2023 को एक पुनरुद्धार पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी देनदारी स्वीकार की थी। इसके बाद बैंक ने 5 मार्च, 2025 को वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।
अदालत ने पाया कि बैंक ने अपने दावे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। सोहन की ओर से कोई चुनौती न दिए जाने के कारण बैंक के साक्ष्य अप्रतिबंधित रहे। रिकॉर्ड से पता चला कि सोहन लाल ने अपनी बकाया देनदारी को स्वीकार करते हुए पुनरुद्धार पत्र निष्पादित किया था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया गया था। इन सभी तथ्यों के आधार पर, अदालत ने एसबीआई के पक्ष में फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
फैसले के अनुसार, सोहन को 25 जनवरी, 2025 से पूरी राशि की वसूली तक नौ फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा। सोहन ने 15 फरवरी, 2021 को कुटारा स्थित एसबीआई शाखा से 50 हजार रुपये का केसीसी ऋण लिया था। यह ऋण पशुपालन गतिविधियों के लिए था। ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किए गए थे और संपत्ति के विरुद्ध अग्रिम किया गया था। हालांकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद सोहन लाल ऋण चुकाने में विफल रहे। उन्होंने 27 दिसंबर, 2023 को एक पुनरुद्धार पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी देनदारी स्वीकार की थी। इसके बाद बैंक ने 5 मार्च, 2025 को वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।
विज्ञापन
अदालत ने पाया कि बैंक ने अपने दावे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। सोहन की ओर से कोई चुनौती न दिए जाने के कारण बैंक के साक्ष्य अप्रतिबंधित रहे। रिकॉर्ड से पता चला कि सोहन लाल ने अपनी बकाया देनदारी को स्वीकार करते हुए पुनरुद्धार पत्र निष्पादित किया था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया गया था। इन सभी तथ्यों के आधार पर, अदालत ने एसबीआई के पक्ष में फैसला सुनाया।
विज्ञापन