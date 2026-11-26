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लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I के बायल परिसर में बुधवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख जसवंत सिंह कपूर की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया। कार्यक्रम में संविधान के महत्व के साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया। परियोजना प्रमुख जसवंत सिंह कपूर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों को अपने दैनिक जीवन और कार्यशैली में अपनाने का आह्वान किया।