हिमाचल की संस्कृति, परंपरा और भाईचारे का प्रतीक है अंतरराष्ट्रीय लवी मेला : जगत सिंह नेगी

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कांग्रेस सरकार की चार साल की उपलब्धियां गिनाईं, भाजपा को भी घेरासमापन समारोह में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, अध्यक्ष मिल्कफेड बुद्धि सिंह, अध्यक्ष एचपीएमसी देवा नंद वर्मा, हिमकॉन के अध्यक्ष विकेश चौहान गिन्नी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, उपमंडलाधिकारी (नागरिक) एवं सचिव मेला समिति हर्ष अमरेंद्र सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।