Rampur Bushahar News: जुब्बल में देसी शराब की 12 बोतल बरामद
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
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जुब्बल (रोहड़ू)। जुब्बल में पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति के पास से देसी शराब की 12 बोतल बरामद की हैं। पुलिस ने शुक्रवार को सोझला, डाकघर बरथाटा निवासी अजय कुमार के कब्जे से शाही संतरा मार्का देसी शराब की 12 बोतल बरामद कीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 61/26 दर्ज कर मामला जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है।
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