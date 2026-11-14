Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   After the apple harvest, cleaning the orchards and monitoring for diseases is essential

Rampur Bushahar News: सेब की फसल के बाद बगीचों की सफाई और रोगों की निगरानी जरूरी

Sat, 14 Nov 2026 11:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
बागवानी विशेषज्ञ डॉ. उषा शर्मा ने बागवानों को उचित प्रबंधन और संक्रमित अवशेषों के निस्तारण की दी सलाह
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
सेब की फसल का तुड़ान पूरा होने और पत्तझड़ की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बागवान बगीचों के रखरखाव और आगामी सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। बागवानी विशेषज्ञों ने बागवानों को कटाई के बाद बगीचों की सफाई करने, गिरे हुए पत्तों, सड़े-गले फलों और रोगग्रस्त टहनियों का उचित निस्तारण करने की सलाह दी है ताकि बीमारियों के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उषा शर्मा ने बताया कि सेब की कटाई के बाद बगीचों का प्रबंधन भी फसल के दौरान पेड़ों की देखभाल जितना ही महत्वपूर्ण है। जमीन पर पड़े संक्रमित पत्ते, खराब फल और सूखी व रोगग्रस्त टहनियां आगामी सीजन में बीमारियों के प्रसार का कारण बन सकती हैं, इसलिए बागवानों को बगीचों की नियमित सफाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ों के तनों, शाखाओं और जड़ों के आसपास रोगों के लक्षणों पर विशेष नजर रखें। यदि किसी पेड़ में कैंकर, जड़ सड़न या अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत विशेषज्ञों से परामर्श लें। बिना विशेषज्ञों की सलाह के किसी भी रसायन का छिड़काव न करें और मौसम के अनुसार कृषि एवं बागवानी विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने बताया कि बगीचों की सफाई के बाद नई प्रूनिंग और खाद व गोबर डालने जैसे कार्य किए जा सकते हैं। कटाई के बाद उचित प्रबंधन से रोगों का खतरा कम होने के साथ पेड़ों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इससे आगामी सेब सीजन में बेहतर उत्पादन और लागत कम करने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed