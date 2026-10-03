फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Chief Minister honored beneficiaries of welfare schemes

Rampur Bushahar News: मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी किए सम्मानित

Sat, 03 Oct 2026 11:34 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रामपुर दौरे के दौरान आयोजित जनसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। बाल विकास परियोजना रामपुर की ओर से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को भी योजना का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल, बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर शशि ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें