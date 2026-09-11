Rampur Bushahar News: बुशैहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन के चुनाव 19 सितंबर को
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:48 PM IST
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रामपुर बुशहर। बुशैहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक रामपुर में अध्यक्ष ओम प्रकाश बगैई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यों ने यूनियन के आगामी चुनावों और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बुशैहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन की नई कार्यकारिणी के चुनाव 19 सितंबर को करवाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को करवाने के लिए महासचिव को कार्यवाहक सचिव के रूप में अधिकृत किया गया है। बैठक में यूनियन के पिछले आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा आगामी आम सभा के समक्ष रखने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यूनियन की आगामी गतिविधियों और चुनाव प्रक्रिया में केवल वही सदस्य मतदान के पात्र होंगे, जिन्होंने 10 सितंबर तक यूनियन का नियमित मासिक शुल्क जमा करवाया है।
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